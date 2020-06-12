На одном из крупнейших рынков Китая обнаружен COVID-19

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружен коронавирус. Следы инфекции были на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета «Синьцзинбао».
«Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот товар (лосось) был поставлен с рынка морепродуктов «Цзиншэнь», — цитирует издание РИА «Новости». В настоящее время рынок закрыт, специалисты проводят проверку.
Накануне в Пекине впервые за долгое время коронавирусом заболел 52-летний мужчина. Сегодня стало известно еще о двух новых случаях. После этого китайские власти приняли решение запретить спортивные соревнования. О времени возобновления будет известно позже.
Ранее сообщалось, что первым человеком с COVID была женщина, продающая креветки на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане. Однако ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае опровергли эту версию. По их словам, первый случай заражения никак не связан с рынком морепродуктов в Ухане.
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