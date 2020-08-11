Заболеваемость на Южном Урале хоть и медленно, но снижается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 августа — 245-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 155-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 12 977 случаев заражения, выздоровели 8 968 человек и скончались 292 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрирован 902 701 (+5 102) случай заражения. Вылечились 710 298 (+7 123) пациентов — более 78% от заболевших. Умерли 15 260 (+129) человек — почти 1,7% от заразившихся.

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает медленно снижаться. По данным на 12 августа зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 88), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Такого показателя не было уже более двух месяцев. Суточная смертность стабилизировалась на четырех случаях. «С начала пандемии произошло 12 977 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3675 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли [за сутки] четыре человека в возрасте 63, 81, 83 и 88 лет, у всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием». Выздоровел за сутки 121 человек, с начала пандемии — 8968 жителей области.

Школы Челябинской области будут работать в обычном режиме

Все школы Челябинской области откроются 1 сентября в обычном режиме без дистанционного обучения. Об этом заявил 12 августа губернатор Алексей Текслер во время поездки в Катав-Ивановский район. Обучение будет идти при строгом соблюдении всех эпидемиологических норм. Школы в регионе были закрыты на карантин 25 марта из-за пандемии коронавируса. В Челябинске из-за пандемии COVID-19 не стали открывать пришкольные лагеря.

Ребенку отказались делать тест на коронавирусЖительнице Челябинска не удалось добиться анализа по COVID-19 для своей 10-летней дочери, которую уже вторую неделю пытаются вылечить от ОРВИ. При этом письменный отказ в поликлинике не дают. «Можно сдать текст в коммерческой клинике. Но это стоит 2,5 тыс. рублей, а у меня таких денег сейчас нет. Я волнуюсь не только за дочь, но и за младшего сына. Он аллергик, в 2019 году перенес пневмонию, ему нельзя болеть», — рассказала женщина URA.RU. В мэрии Челябинска взяли паузу на подготовку комментария.

«Яндекс» поможет диагностировать COVID и рак

В Челябинске запустили эксперимент по предиктивному (предсказательному) анализу рентгеновских снимков и компьютерной томографии. Разработчиком цифрового продукта выступает компания RADLogics в партнерстве с «Яндекс.Облако». Программа «замечает» даже начальные признаки онкологии легких, пневмонии или COVID-19, которые еще не проявили себя симптомами. Скорость обработки позволяет в разы ускорить и облегчить работу врачей.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

6 сентября в Магнитогорске пройдет полумарафон «Азия-Европа 2.0». Каждый участник получит специальный пакет с фирменной футболкой и стартовым номером, а по завершению пробежки — медаль. Зарегистрироваться можно здесь.

Первые партии вакцины от коронавируса будут выпущены в течение двух недель, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сначала будут закрыты потребности в препарате самой России, затем вакцину предложат покупать зарубежным странам. Прививки будут только добровольными.

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.