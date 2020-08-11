11 августа 2020
10 августа 2020

Школы Челябинской области будут работать в обычном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер объявил об открытии школ с 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все школы Челябинской области откроются 1 сентября. Об этом 12 августа заявил губернатор Алексей Текслер во время поездки в Катав-Ивановский район. Школы будут работать в обычном режиме без дистанционного обучения, введенного марте из-за пандемии коронавируса.

«С 1 сентября в школах Челябинской области возобновятся занятия в обычном режиме», — сообщил Текслер. Губернатор отметил, что обучение будет идти при строгом соблюдении всех эпидемиологических норм. Ранее об открытии школ заявили власти Челябинска.

Школы в регионе были закрыты на карантин 25 марта из-за пандемии коронавируса. Учеников перевели на дистанционное обучение. В Челябинске из-за пандемии COVID-19 не стали открывать пришкольные лагеря.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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