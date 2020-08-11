11 августа 2020

Курганская «Единая Россия» выпустила ролик с ошибкой. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган. , конференция единой россии
Представители партии выпустили ролик с ошибкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Курганскую областную думу-2020

Партия «Единая Россия» к выборам, которые пройдут 13 сентября в Курганской области, выпустила ролик с ошибкой в слове «здравоохранение». Видео разместили в группе соцсети «ВКонтакте» регионального отделения партии.

В агитролике были названы пять причин проголосовать за «Единую Россию» 13 сентября. «Реализует проекты развития*: дороги, спорт, культура, здравохранение», — указано в тексте ролика. На момент написания новости, ролик и публикация с ним были удалены, но в мобильной версии он доступен для просмотра.

В ролике было указано, что партия поддерживает людей в трудные времена, решает проблемы жителей, является опорой политики президента РФ Владимира Путина. Представители «Единой России» сделали акцент на том, что партия поддерживает губернатора Курганской области Вадима Шумкова, а он поддерживает их.

«Мы в курсе этой ситуации. Ролик исправим. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает», — объяснил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин. Он поблагодарил избирателей за внимательность.

13 сентября в регионе состоятся выборы в облдуму, Шадринскую городскую думу и в 23 из 24 районных дум. В Челябинской области политтехнологи «Единой России» выпустили буклет с фактическими ошибками.

Авторы ролика написали слово «здравоохранение» с ошибкой
Скрин: агитролик «Единой России»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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