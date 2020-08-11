11 августа 2020
10 августа 2020

Пиарщики «Единой России» опозорились перед челябинскими элитами. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничные митинги посвященные Первомаю. Челябинск, маскоты, медведь ер
Политтехнологи челябинской «ЕР» перемудрили с технологиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Политтехнологи Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» выпустили буклет с лидером своих списков на выборах в ЗСО региона губернатором Алексеем Текслером. Читатели URA.RU, приславшие фото агитаматериала в редакцию, указали на фактические ошибки. Буклет выпущен тиражом в 350 тысяч экземпляров и распространяется по области.

Буклет посвящен одному из направлений кампании Текслера — «Обновление власти». На одной из страниц размещен список отставников, уволившихся после смены власти в регионе. В их числе бывшие вице-губернаторы Евгений Редин, Евгений Тефтелев, Руслан Гаттаров и Олег Климов. Указан еще ряд VIP из мэрии Челябинска, а также экс-главы муниципалитетов. Читателя удивили несколько фамилий.

«В список включили экс-губернатора Бориса Дубровского, хотя решение о его отставке принимали в Кремле. Записали в „чистку“ экс-министра имущества Алексея Бобракова, но он остался в команде, на другой работе, — пояснил читатель. — Бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Алейникова, а его действительно уволили по требованию Текслера, назвали Виктором! Простые люди не заметят, элиты посмеются».

Выпуск оплачен из избирательного фонда челябинской «ЕР». В политблоке Текслера от комментариев воздержались. В пресс-службе регионального исполкома на запрос URA.RU не ответили.

С 11 по 13 сентября изберут 60 депутатов ЗСО, половину — по партийным спискам. К выборам допущены «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».

В списке VIP-отставников нашли ошибки
Фото: читатель URA.RU
Речь идет об обновлении власти
Фото: читатель URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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