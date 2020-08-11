Большинство ямальцев готовы поддержать единороссов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Расклад сил в законодательном собрании ЯНАО по итогам выборов 11 — 13 сентября, не изменится. Как сообщает фонд «Региональная политика», большинство мандатов снова достанется «Единой России».

«ЛДПР может рассчитывать на 1-2 мандата, КПРФ заберет свой единственный мандат, — говорится в исследовании Фонда. — Под вопросом увеличат ли представительство в региональном парламенте эсеры». От партии власти в заксобрание пройдут все все кандидаты-одномандатники и большинство «списочников».

Руководитель Фонда политолог Евгений Забродин считает, что ямальским единороссам удалось везде выставить сильных кандидатов. «В Ноябрьске партия власти нашла адекватное решение и выставила кандидатов от социально блока, тем самым продемонстрировав диалог с населением, — рассказал эксперт. — По уровню узнаваемости и доверия единороссы значительно обогнали своих конкурентов»

Выводы исследователей исследований подтверждают данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, в июле рейтинги «Единой России» показали рост, в отличие от остальных политических сил, показатели которых практически не изменились.

Если бы выборы состоялись в июле, «Единую Россию» поддержали бы 39%., что в целом выше, чем в среднем по России. На втором месте идет ЛДПР — 18%, на третьем КПРФ — 11%, «Справедливая Россия» 7%. Вариант «за другую партию» выбрали 6% респондентов.

По данным ИК ЯНАО, по единому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов в депутаты законодательного собрания от семи избирательных объединений. По 11 одномандатным округам зарегистрировано 50 кандидатов, из которых 11 единороссов, 11 либерал-демократов, 10 «эсеров», семеро представителей КПРФ и 11 самовыдвиженцев.