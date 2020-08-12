Заслуженный пилот предупредил об опасности полетов после пандемии

Безопасность авиаполетов на фоне пандемии коронавируса могла существенно пострадать. Это связано с перерывом пилотов в работе, заявил URA.RU заслуженный пилот России Юрий Сытник.
«Естественно перерыв в полетах сказывается на персональной подготовке летного состава. Косвенно может отразиться на безопасности полетов», — считает Сытник. По его словам, в Советском Союзе после перерыва в работе более 90 дней пилоты были обязаны проходить предполетную подготовку. Помимо занятий на тренажерах, была предусмотрена тренировка в аэродромных условиях с командирами на борту. Только после этого летчиков допускали к самостоятельным полетам.
Сегодня таких тренировок, как отмечает Сытник, не существует. По мнению летчика, в наши дни подготовка пилотов желает лучшего, поэтому много аварий происходит по вине летного состава. В частности, катастрофа в Казани, как уточняет эксперт, произошла из-за неумения летчика выполнять полет.
Россия закрыла международное авиасообщение с 27 марта на фоне роста числа заражений коронавирусом. СМИ сообщали, что некоторые авиакомпании на этот период отправляли сотрудников в неоплачивыемые отпуска. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с некоторыми странами. Среди них — Турция, Великобритания и Танзания.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что причиной крушения Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года, в результате которого погибли 50 человек, стала ошибка в пилотировании, сообщает RT. По словам независимого технического эксперта Юрия Антипова, авиакатастрофа в Шереметьево, где во время пожара на Sukhoi Superjet погиб 41 человек, произошла, в том числе, по вине пилотов, которые неправильно рассчитали необходимую скорость, пишет
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.