Росавиация опубликовала расписание международных рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Первые рейсы выполнят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Так, по данным Росавиации, первый регулярный рейс выполнит «Аэрофлот» по маршруту Москва-Стамбул. Boeing 777 вылетит в 07:50 из Шереметьево. «Компоновка лайнера позволяет перевезти до 400 пассажиров. Завтра в расписании перевозчика еще два регулярных рейса по указанному маршруту», — говорится в сообщении ведомства.

Также в субботу рейс до Стамбула выполнит авиакомпания «Победа», а Turkish Airlines и Pegasus Airlines доставит оттуда в Москву первых за долгое время 50 пассажиров. На следующий день турецкий перевозчик начнет полеты в Санкт-Петербург, а 3 августа — в Ростов-на-Дону.

Заявленное авиакомпаниями расписание на август предполагает, что на маршруте Москва-Стамбул «Аэрофлот» еженедельно будет выполнять до 35 рейсов, «Победа» — семь рейсов, Turkish Airlines — до 28, а Pegasus Airlines — 7. С 10 августа количество регулярных и чартерных рейсов в Турцию значительно увеличится. К этому направлению подключатся авиакомпании «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Роял Флайт», «Северный ветер», «Азур эйр», «Россия» и «АЙ ФЛАЙ».

Что касается Великобритании, 1 августа «Аэрофлот» запланировал два рейса из Москвы в Лондон. В неделю авиакомпания хочет совершать до 28 таких перелетов. В российскую столицу британцев будет доставлять авиакомпания British Airways. С 2 августа она будет выполнять два рейса в неделю.

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