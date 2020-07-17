Глава Минздрава РФ оценил, стоит ли запускать полеты за рубеж

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
По мнению Михаила Мурашко, ограничения придется сохранить в любом случае Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

России необходимо возобновлять международное авиасообщение, но при сохранении определенных ограничений. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время визита в Екатеринбург.

«Возобновлять международное авиасообщение необходимо. Но мы понимаем, что любые послабления должны быть с определенными ограничениями», — цитирует Мурашко корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее министр напомнил, что российские ученые работают над созданием препаратов от COVID-19, но до этого момента гражданам необходимо носить маски в местах скопления людей и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Строгое соблюдение ограничений необходимо для снижения заболеваемости в регионе.

Глава Минздрава приехал в Екатеринбург 17 июля, чтобы обсудить вопросы организации медицинской помощи в Свердловской области, которые появились у федерального министерства. Предполагается, что в ходе визита в Екатеринбург Мурашко, помимо совещания у главы региона, посетит референсный центр в онкодиспансере, а также поучаствует в еще одном совещании — по модернизации поликлиник и ФАПов. Ранее источники URA.RU рассказали, что визит Мурашко может ускорить ликвидацию горздрава Екатеринбурга.

Россия закрыла международное авиасообщение с 27 марта на фоне роста числа заражений коронавирусом. В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что снятие ограничений на перелеты за границу в стране может начаться 15 июля, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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