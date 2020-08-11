11 августа 2020
10 августа 2020

Что разрешено и что запрещено в Пермском крае во время пандемии. Обновленный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, счастье не за горами, набережная пермь
Пермским ресторанам и кафе разрешили работать, но без проведения банкетов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае кафе, рестораны и плавательные бассейны с 12 августа могут возобновить свою работу. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также снят ряд ограничений, касающихся сферы образования. При этом многие новые послабления карантина введены с оговорками. URA.RU публикует полный перечень того, что запрещено и что разрешено в регионе в период пандемии.

В Пермском крае могут работать:

  • кафе, бары, рестораны и другие места общественного питания. Обязательна расстановка столов на расстоянии полутора метров друг от друга и соблюдение санитарных требований;
  • плавательные бассейны, а также сауны и бани при них;
  • детские спортивные школы;
  • гостиницы и отели;
  • агентства недвижимости, оценщики;
  • организации, оказывающие услуги в области права;
  • торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов (исключение — расположенные в них кинотеатры, зоны фудкортов и аттракционов);
  • фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы;
  • санаторно-курортные организации;
  • архивные учреждения (без читальных залов);
  • туристические компании (допускается нахождение в помещении не более одного человека);
  • зоопарк;
  • детсады с дежурными группами;
  • детские загородные лагеря;
  • музеи и выставочные залы;
  • иные организации, чья деятельность не приостановлена.

В Пермском крае разрешается:

  • плановая госпитализация взрослых и детей;
  • проведение мероприятий по подготовке к приему в высшие и средне-специальные учебные заведения творческой направленности;
  • оказывать косметические/косметологические услуги салонам красоты;
  • оказывать финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации);
  • снимать фильмы;
  • диспансеризация и медосмотры (в том числе выездные);
  • продавать товары на продовольственных и непродовольственных ярмарках;
  • проводить всероссийские официальные спортивные мероприятия без зрителей;
  • торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
  • осуществлять речные круизы продолжительностью более 24 часов;
  • проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
  • проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
  • получать медсправки для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
  • оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;
  • проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
  • выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
  • репетировать в учреждениях культуры;
  • тренироваться в профессиональных спортклубах;
  • проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;
  • ходить в походы и на сплавы.

В Пермском крае запрещено:

  • проводить банкеты и массовые мероприятия в местах общественного питания;
  • работать саунам и баням вне плавательных бассейнов;
  • выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (ограничения продлены до 25 августа);
  • находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
  • посещать пляжи;
  • проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
  • приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси).

Всего в Пермском крае выявлено 6705 случаев заражения коронавирусом (+68 за сутки). В результате болезни скончались 295 человек, выздоровели — 4768. За нарушение действующих ограничений предусмотрен штраф в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

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