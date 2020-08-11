В Пермском крае кафе, рестораны и плавательные бассейны с 12 августа могут возобновить свою работу. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также снят ряд ограничений, касающихся сферы образования. При этом многие новые послабления карантина введены с оговорками. URA.RU публикует полный перечень того, что запрещено и что разрешено в регионе в период пандемии.
В Пермском крае могут работать:
- кафе, бары, рестораны и другие места общественного питания. Обязательна расстановка столов на расстоянии полутора метров друг от друга и соблюдение санитарных требований;
- плавательные бассейны, а также сауны и бани при них;
- детские спортивные школы;
- гостиницы и отели;
- агентства недвижимости, оценщики;
- организации, оказывающие услуги в области права;
- торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов (исключение — расположенные в них кинотеатры, зоны фудкортов и аттракционов);
- фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы;
- санаторно-курортные организации;
- архивные учреждения (без читальных залов);
- туристические компании (допускается нахождение в помещении не более одного человека);
- зоопарк;
- детсады с дежурными группами;
- детские загородные лагеря;
- музеи и выставочные залы;
- иные организации, чья деятельность не приостановлена.
В Пермском крае разрешается:
- плановая госпитализация взрослых и детей;
- проведение мероприятий по подготовке к приему в высшие и средне-специальные учебные заведения творческой направленности;
- оказывать косметические/косметологические услуги салонам красоты;
- оказывать финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации);
- снимать фильмы;
- диспансеризация и медосмотры (в том числе выездные);
- продавать товары на продовольственных и непродовольственных ярмарках;
- проводить всероссийские официальные спортивные мероприятия без зрителей;
- торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
- осуществлять речные круизы продолжительностью более 24 часов;
- проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
- проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
- получать медсправки для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
- оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;
- проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
- выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
- репетировать в учреждениях культуры;
- тренироваться в профессиональных спортклубах;
- проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;
- ходить в походы и на сплавы.
В Пермском крае запрещено:
- проводить банкеты и массовые мероприятия в местах общественного питания;
- работать саунам и баням вне плавательных бассейнов;
- выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (ограничения продлены до 25 августа);
- находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
- посещать пляжи;
- проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
- приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси).
Всего в Пермском крае выявлено 6705 случаев заражения коронавирусом (+68 за сутки). В результате болезни скончались 295 человек, выздоровели — 4768. За нарушение действующих ограничений предусмотрен штраф в размере от одной до тридцати тысяч рублей.
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