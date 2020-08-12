Первое в России дело о «ворах в законе» передано в суд

В России впервые вор в законе предстанет перед судом за свой статус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. В качестве обвиняемого выступает Николай Кузьмичев, известный в криминальном мире как Коля Томский.

«По версии следствия, обвиняемый с 2013 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых „воров в законе“, обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде, воспринимается в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью», — говорится на сайте региональной прокуратуры.

Также в ведомстве отметили, что свое влияние в преступной среде обвиняемый использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей. По данным «Интерфакса», Коля Томский, получивший статус «вора в законе» в 2013 году, был задержан в мае 2019 года. За свой статус ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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