МО показали эпичные кадры освобождения Купянская
Минобороны РФ опубликовало кадры из освобожденного Купянска, занятого подразделениями группировки «Запад»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Видеокадры освобождения города Купянск в Харьковской области появились в распоряжении URA.RU. Населенный пункт был взят под контроль военнослужащими группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий.
Материалы, датированные 21 ноября 2025 года, демонстрируют различные районы города после завершения боев. Подразделения группировки «Запад» продолжают закреплять успех на харьковском направлении.
Купянск являлся важным опорным пунктом ВСУ в Харьковской области. Его освобождение стало продолжением успешных наступательных операций российских войск на этом направлении.
Ранее Минобороны РФ сообщало о полной зачистке восточной части Купянска и контроле над почти всей частью города. В ходе боев Киев потерял более трех тысяч солдат, а подразделения группировки «Запад» последовательно освобождали городские районы, сжимая кольцо вокруг украинских подразделений.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.