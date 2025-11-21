Украинец, пытавшийся подорвать железную дорогу в Краснодаре, заключен под стражу
21 ноября 2025 в 15:59
Фото: © URA.RU
Гражданин Украины, задержанный по подозрению в попытке совершения подрыва железной дороги в Краснодаре, заключен под стражу на срок два месяца. Об этом сообщает УФСБ по Краснодарскому краю.
