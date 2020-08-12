Отопление в новостройках может подорожать на 30%

Стоимость услуги может вырасти из-за нового постановления Минстроя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Россияне, которые живут в новостройках, рискуют платить за отопление на 30% больше, чем остальные. Стоимость услуги может вырасти из-за нового постановления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Согласно документу, планируется снизить затраты на строительство, что может сподвигнуть девелоперов отказаться от ряда материалов и решений, сохраняющих энергию. «Энергоэффективность в России сегодня на очень низком уровне. Если мы посмотрим на те здания, которые уже были построены, не идет никакой работы по их оборудованию, повышению энергоэффективности. То есть люди до сих пор платят огромные деньги за то, что они обогревают улицу зимой», — рассказал «Известиям» член общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

В связи с этим расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти до 30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов. Сами тарифы регулируются в пределах роста инфляции, объяснили эксперты. Проект постановления направлен на рассмотрение в Минэнерго.

Ранее в Минстрое РФ заявили о рекордном долге россиян за ЖКХ. В 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, общая сумма долгов за коммунальные услуги может достичь 1,6 трлн рублей.

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