Токаев: Казахстан готов принять переговоры России и Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о возможности прекращения огня на Украине и готовности Астаны принять переговоры между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью американской газете The New York Times в ходе визита в Вашингтон.

«Токаев заявил, что он считает, что прекращение огня на Украине „возможно“. И Казахстан готов принять переговоры между Украиной и Россией», — говорится в сообщении издания.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

