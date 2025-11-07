Лукашенко отдал пограничникам приказы по поводу Литвы

Лукашенко отдал указания пограничникам по ситуации на границе с Литвой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал указания по действиям пограничников на границе с Литвой после того, как заслушал доклад главы Госпогранкомитета Константина Молостова. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал.

«Доклад президенту председателя Госпогранкомитета состоялся только что. Главная тема — ситуация на белорусско-литовской границе. В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы», — говорится в сообщении telegram-канал «Пул Первого».