Три женщины ранены в результате удара ВСУ по Брянской области

07 ноября 2025 в 22:28
Из-за удара дрона ВСУ в Брянской области ранены три мирные жительницы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Брянской области из-за атаки украинского беспилотника были ранены три женщины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, удар произошел на промышленном предприятии в пгт Белая Березка в Трубчевском районе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона была ранена замглавы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос. Дрон атаковал легковой автомобиль, на котором ехала женщина.

