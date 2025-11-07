Губерниев обвинил Вяльбе в недопуске российских спортсменов к турнирам
Губерниев обвинил Вяльбе в бездействии по допуску российских лыжников
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за бездействие в вопросе допуска российских спортсменов на международные соревнования, заявив о необходимости вести переговоры, в частности, с Норвегией. Об этом сообщают СМИ.
«ФЛГР не предпринимала попыток договориться о допуске даже молодых спортсменов. Шанс допустить нашу молодежь был, надо было с ними разговаривать. Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Он также отметил, что вопросами апелляции будут вынуждены заниматься другие люди. Ранее комментатор уже выражал недоумение по поводу молчания Вяльбе после недопуска российских лыжников до международных стартов.
Ранее Губерниев подтвердил намерение баллотироваться на пост президента ФЛГР. Выборы руководства федерации, которую Вяльбе возглавляет с 2010 года, состоятся в 2026 году. Действующий президент также выразила готовность участвовать в избирательной кампании.
Вопрос о возвращении российских лыжников на международную арену остается актуальным уже долгое время. Ранее Норвегия активно выступала против их участия в соревнованиях, а пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поддержал решение Международной федерации лыжного спорта о недопуске россиян. При этом президент федерации Йохан Элиаш пытался склонить большинство в пользу допуска российских спортсменов, но его усилия не привели к изменению решения.
