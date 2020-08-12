Отдых в Турции может обернуться для россиян крупными штрафами

Нарушителям грозит штраф в размере 9300 рублей Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ношение медицинских масок в Турции, также как и в других странах, является обязательным условием во время пандемии коронавируса. Нарушителям грозит штраф в размере в 900 турецких лир (около 9300 рублей). Об этом журналистам рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Нужно помнить, что эпидемия не закончилась, в Турции ежедневно фиксируется свыше тысячи новых случаев. Поэтому и ношение медицинских масок остается обязательным в большинстве городов страны. За несоблюдение этого правила действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей)», — цитируют Ерхова «Известия».

Кроме того, Ерхов прокомментировал слухи о введении платных обсерваторов для приезжающих. В соцсетях распространилась информация о том, что они стоят от 50 до 100 евро в стуки. Однако, как отметил дипломат, точного ответа на этот вопрос пока нет. «Мы обратились за разъяснениями к официальным турецким властям, ждем от них ответов. Как только они поступят, мы незамедлительно проинформируем наших граждан», — объяснил посол.

Турция стала доступна для россиян с 1 августа этого года после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Вскоре после открытия границ, по информации Nation News, турецкие власти зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом.

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