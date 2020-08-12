12 августа 2020

Военные из Йемена пытались ворваться в здание посольства в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, машина полиции, полицейская машина
Военные были задержаны и доставлены в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шестеро военнослужащих армии Йемена пытались ворваться в здание посольства республики в центре Москвы, чтобы добиться отправки на родину. Они не могут туда вернуться из-за пандемии коронавируса. О произошедшем журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Сегодня вечером в правоохранительные органы поступила информация, что в здание посольства Йемена по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 6, где расположено посольство Йеменской республики, ворвались шестеро офицеров Вооруженных сил этой страны», — приводит «Интерфакс» слова собеседника.

Поводом стал отказ йеменских властей вернуть офицеров домой после окончания ими курсов военной академии. Причина отказа — пандемия коронавируса, добавил источник. По данным ТАСС, всего у здания дипмиссии собралось порядка 20 человек. Те из них, что пытались ворваться, были задержаны и доставлены в полицию для составления административных протоколов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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