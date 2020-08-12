Российский госдолг снова стал положительным

Долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 трлн рублей, в то время как ликвидные резервы составили 13,22 трлн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На фоне кризиса из-за COVID-19 и падения цен на нефть российский государственный долг опять показал положительные значения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ и Минфина.

«По состоянию на 1 июля 2020 года он достиг 1,55 трлн рублей», — следует из статистики министерства. Долг федерального правительства на начало июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей. Основной причиной снижения депозитов государства стала сделка правительства по приобретению контрольного пакета акция Сбербанка у ЦБ за 2,14 триллиона рублей.

Подобное явление не угрожает стабильности бюджета, но является символическим последствием кризиса. При этом положительная разница между активами и долгом наблюдается с лета прошлого года.

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