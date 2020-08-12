Писательница Светлана Алексиевич заявила, что ОМОН Белоруссии отказывается избивать мирных граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Разгонять протесты в городах Белоруссии могут сотрудники российского ОМОНа, поскольку местные силовики не в состоянии так жестоко обращаться с гражданами. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

«Ходят слухи о том, что здесь много российского ОМОНа. <…> Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН — мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер», — рассказала изданию Алексиевич. Она обратила внимание, что в маленьких городах, где все друг друга знают, силовики отказываются избивать людей. По словам писательницы, белорусы — мирные люди, которые никого не бьют и убивают.

Нобелевский лауреат также сказала, что Белоруссия не хочет крови и майдана, который «в 2014-м разрушил Украину». А причиной беспорядков называет желание президента республики Александра Лукашенко сохранить власть. Алексиевич призвала политика «уйти, пока не бросил народ в страшную бездну». Писательница признала победу на выборах оппозиционного кандидата Светланы Тихановской и предложила нарушить право на тайное голосование, чтобы это доказать, передает сайт Vse42.ru.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты. Они начались после оглашения первых результатов президентских выборов, согласно которым в голосовании победил Александр Лукашенко. С первого дня протестов сотрудники белорусской милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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