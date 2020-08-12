В Свердловской области объяснили, почему скрывают смерти от COVID

За время пандемии коронавируса в Свердловской области, по официальным данным, умерло 358 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области из-за коронавируса предпочли отложить регистрацию актов рождений и смертей в ЗАГСах, из-за чего сейчас скрыта статистика по смертности от инфекции в регионе. Об этом URA.RU сообщила замначальника управления Росстата по Свердловской и Курганской области Антонина Перунова.

«Сложившаяся ситуация требует дополнительного времени для уточнения цифр и учета всех поступающих из медицинских учреждений окончательных свидетельств о смерти. В связи с этим, до особого распоряжения Росстата оперативная информация об умерших по причинам смерти не публикуется», — заявила она.

За время пандемии коронавируса в Свердловской области, по официальным данным, умерло 358 человек, в том числе семь пациентов — за последние сутки. На 13 августа зарегистрировано 22 943 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 162 — за последние сутки.

«Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 341. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — уточнили в свердловском оперштабе.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры.