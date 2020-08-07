Статистические даные начали замалчивать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области начали скрывать статистическую информацию, касающуюся смертности населения на фоне эпидемии коронавируса. В ответе на запрос URA.RU в Управлении ЗАГСами Свердловской области заявили, что регулярно такую статистику там не ведут.

«Сведения по актам гражданского состояния, составленным отделами ЗАГС на территории Свердловской области, а также принятым заявлениям на регистрацию актов формируются и размещаются ежеквартально», — сообщили в Управлении ЗАГСами в ответ на запрос URA.RU о данных по смертности в области в летние месяцы в сравнении с 2019 годом. В то же время известно, что до июля 2020 года такая статистика ЗАГСами велась ежемесячно и предоставлялась по запросам в СМИ.

«За предоставлением ежемесячных официальных статистических данных рекомендуем обратиться в Управление федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области — Свердловскстат», — сказано далее в письме из Управления ЗАГСами.

Редакция URA.RU обратилась с аналогичным запросом в Свердловсктат. «Запрашиваемая информация в органах государственной статистики не обрабатывается», — ответили в Свердловскстате.

Ранее URA.RU писало, что в России выросла смертность в первой половине 2020 года. Это произошло из-за пандемии коронавируса, объяснила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

До июля данные обрабатывались ЗАГСами ежемесячно Фото: URA.RU

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