Махонин впервые пообщается с пермяками в прямом эфире

Первый прямой эфир врио Дмитрий Махонин проведет в Одноклассниках Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проведет первый прямой эфир в Одноклассниках. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Сейчас пермяков просят задать свои вопросы Махонину в социальных сетях.

«16 августа в 15:30 пройдет первый прямой эфир главы Пермского края Дмитрия Махонина на его официальной странице в „Одноклассниках“», — сообщает пресс-служба губернатора Пермского края на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Там же подписчиков просят задавать вопросы в комментариях к публикации.

Это будет первый прямой эфир врио Махонина в социальной сети. Предшественник Махонина Максим Решетников, который занимает сейчас должность министра экономического развития России, подобные стримы проводил в Instagram практически каждый месяц. Во время последнего эфира из Перми он уже перешел в правительство РФ и анонсировал передачу своего аккаунта Махонину. Врио губернатора данный подарок не принял и начал общаться с жителями региона, используя свой прежний профиль.