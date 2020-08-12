12 августа 2020

Курганские силовики раскрыли схему ОПГ. Банда похищала и убивала бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, ограбление, ауе, нож, пачка денег, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, деньги, купюры, тысячные, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
ОПГ действовала с 2006 по 2016 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стало известно, как банда из Курганской области, которая похищала и убивала бизнесменов, избегала ответственности с 2006 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицейского.

«Схема одна: представившись полицейскими, сажали коммерсанта в машину и увозили в заранее подготовленное место. Держали там до получения выкупа, а затем убивали», — объяснил агентству замначальника отдела по раскрытию преступлений против личности и преступлений прошлых лет Управления уголовного розыска УМВД по Курганской области, подполковник полиции Иван Павлов. Он добавил, что в 2011 году банда подделала документы сотрудников полиции и купила по ним служебную форму.

Преступники через знакомых собирали информацию о богатых бизнесменах, после чего устанавливали слежку за жертвой. Они пользовались рациями, часто меняли телефоны, SIM-карты и номера машин. «Место захвата и маршрут выбирали так, чтобы не было камер видеонаблюдения. При налетах — всегда в балаклавах, поэтому даже если бы их кто-то и заметил, не опознал бы», — добавили в агентстве.

О задержании банды Дмитрия Романова стало известно в июле. Она действовала с 2006 по 2016 годы. Вместе с Романовым в банде состояли его знакомые — Кирилл Ермолаев и Александр Афанасьев. В 2016 году их задержали за угон дорогих машин. Связать банду с убийствами и разбоями удалось в 2020 году.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...