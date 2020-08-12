ОПГ действовала с 2006 по 2016 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стало известно, как банда из Курганской области, которая похищала и убивала бизнесменов, избегала ответственности с 2006 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицейского.

«Схема одна: представившись полицейскими, сажали коммерсанта в машину и увозили в заранее подготовленное место. Держали там до получения выкупа, а затем убивали», — объяснил агентству замначальника отдела по раскрытию преступлений против личности и преступлений прошлых лет Управления уголовного розыска УМВД по Курганской области, подполковник полиции Иван Павлов. Он добавил, что в 2011 году банда подделала документы сотрудников полиции и купила по ним служебную форму.

Преступники через знакомых собирали информацию о богатых бизнесменах, после чего устанавливали слежку за жертвой. Они пользовались рациями, часто меняли телефоны, SIM-карты и номера машин. «Место захвата и маршрут выбирали так, чтобы не было камер видеонаблюдения. При налетах — всегда в балаклавах, поэтому даже если бы их кто-то и заметил, не опознал бы», — добавили в агентстве.

О задержании банды Дмитрия Романова стало известно в июле. Она действовала с 2006 по 2016 годы. Вместе с Романовым в банде состояли его знакомые — Кирилл Ермолаев и Александр Афанасьев. В 2016 году их задержали за угон дорогих машин. Связать банду с убийствами и разбоями удалось в 2020 году.