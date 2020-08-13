Четырнадцатилетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова получила доход в 10 млн благодаря продаже недвижимости. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.
Губернатор Николай Любимов задекларировал в 2019 году доход в 4,3 млн рублей. Согласно документу, у него в собственности нет ни квартиры, ни машины. При этом в пользовании его 14-летней дочери находится две квартиры, нежилое помещение и машинное место.
«Квартира, нежилое помещение, хозяйственная кладовая и машинное место приобретены за счет накоплений отца за 2018 год и продажи недвижимого имущества», — рассказал URA.RU Арапов. По его словам, доход в 10 млн рублей образовался благодаря продаже собственности и накоплениям отца.
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