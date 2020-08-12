Задержан мэр курганского города

Силовики задержали Оксану Чуйкову, которая исполняла обязанности главы города Щучье с июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполняющая обязанности главы города Щучье (Курганская область) Оксана Чуйкова задержана в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела. Информацию об этом URA.RU сообщили несколько источников.

«Чуйкова задержана 12 августа», — заявил URA.RU инсайдер, близкий к властям муниципалитета. Он отметил, что не знает подробностей дела. «Там [в администрации] много проблем было. Уголовное дело тянулось долго, теперь ее задержали», — добавил источник.

По данным инсайдера, приближенного к силовикам, Чуйкову задержали по подозрению в хищении средств. В отношении нее возбуждено два уголовных дела: «Присвоение или растрата» (ч.3 ст. 160 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ). Преступления связаны с выпиской премий подчиненным. Деньги она выписывала на сотрудников мэрии, затем полностью или частично они отдавали ей средства обратно.

По словам инсайдеров, расследованием уголовного дела занимаются региональное следственное управление СК России и УМВД. В пресс-службах СУ СК регионального УМВД не стали комментировать эту информацию. «Она в командировке», — заявили URA.RU в городской администрации. В приемной главы не смогли точно ответить, когда Чуйкова будет на рабочем месте, и посоветовали позвонить во вторник.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава города Щучье Илья Панфилов в июне ушел в отставку по собственному желанию. После этого обязанности главы исполняла Чуйкова.