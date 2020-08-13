Экономист предупредил о росте цен из-за госдолга России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Супермаркет
В России может вырасти инфляция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Выросший государственный долг России может привести к увеличению инфляции и, соответственно, росту цен. Об этом URA.RU рассказал экономист Антон Шабанов.

«Если такой дисбаланс, я имею в виду увеличенный госдолг, продержится больше шести месяцев, это отразится на нашей национальной валюте. Инфляция будет повышаться, даже несмотря на действия Центробанка. Вырастут цены в магазинах», — отмечает Шабанов. Он также добавил, что в связи с выросшим госдолгом в стране могут ухудшиться налоговые условия, а заимствования средств могут увеличиться еще.

Однако, по словам эксперта, есть тренд на улучшение. Если изначально для поддержки национальной валюты правительство тратило большие суммы из резервов, сейчас эти траты уменьшились в 3-4 раза, подчеркнул он. Дальнейшее развитие событий, как уточнил Шабанов, зависит от общемировой ситуации и стоимости нефти.

По данным Центробанка и Минфина, чистый госдолг России превысил ликвидные резервы. Задолженность правительства на 1 июля составила 14,77 трлн рублей при объеме депозита в 13,22 триллиона рублей. Разница составила 1,55 триллиона, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...