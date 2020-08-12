Александра Гребенева обвиняют в вымогательстве Фото: rio-serov.ucoz.ru

В прокуратуру Свердловской области поступило второе заявление на заместителя главы администрации города Серова (Свердловская область), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Гребенева. В вымогательстве его обвинил председатель Свердловской областной федерации настольного тенниса Сергей Стародумов.

«В Серове в подвале дома на улице Луначарского с 1978 года находится молодежно-подростковый клуб „Спартаковец“. У нас тут Костя Цзю школьником начинал заниматься боксом. Приходил Гребенев, ничего не говоря, сразу открыл холодильник, начал изучать его содержимое. Мы ведь не знали, кто это, он просто взбесил. Потом узнали, что у него мама депутат, поэтому он позволяет вольности. Затем в присутствии членов правления клуба заявил: „Платите миллион, и у вас проблем не будет“. А иначе нас могут закрыть. Я его просто послал подальше», — рассказал URA.RU Сергей Стародумов.

Комментарий Гребенева редакции получить не удалось, от разговора он отказывается. URA.RU писало, что в отношении Гребенева началась прокурорская проверка по заявлению тренера Владимира Малюгина. Он обвинил чиновника в том, что при оформлении земельных участков для двух инвалидов, Гребенев потребовал один отдать ему.

Также URA.RU писало, что Гребенев был арестован. Чиновник обвинялся в том, что разработал мошенническую схему: выделял инвалидам положенную им по закону землю, а за это получал скромную благодарность (например, обед или бутылку алкоголя), реже — деньги (суммы были от 5 до 20 тысяч рублей). Однако в суде Гребеневу вынесли оправдательный приговор.

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