Замглавы свердловского города обвинили в вымогательстве

Конфликт возник из-за участков инвалидов Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Заместителя главы администрации города Серова (Свердловская область), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Гребенева обвинили в вымогательстве. Заявление на него написал известный в городе тренер, наставник серебряного призера паралимпийских игр в Пекине Владимир Малюгин.

«Заявление было подано в прокуратуру Свердловской области, сейчас оно направлено для проведения проверки в прокуратуру Серова», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Малюгин рассказал URA.RU, что помогает двум инвалидам оформить земельные участки. «Гребенев мне напрямую заявил, что многовато вашим инвалидам два участка и нужно будет один отдать ему, иначе документы не будут подписаны и по выделению земельных участков будет отказ. Я уже дал объяснения прокурору, который проводит проверку. Кроме того, со мной связались из ФСБ, им я тоже все объяснил», — рассказал URA.RU Владимир Малюгин.

Редакция URA.RU попыталась получить комментарий у Гребенева, но получила отказ. Ранее URA.RU писало, что Гребенев был арестован, он проходил обвиняемым по уголовному делу. Чиновник обвинялся в том, что разработал схему: выделял инвалидам положенную им по закону землю, а за это получал скромную благодарность (например, обед или бутылку алкоголя), реже — деньги (суммы были от 5 до 20 тысяч рублей). Однако в суде Гребеневу вынесли оправдательный приговор.

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