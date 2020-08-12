В одном из проектов экс-губернатора Решетникова нашли ошибки

В Перми устраняют недочеты на ул. Революции, реконструкцию которой курировал лично экс-губернатор края Максим Решетников. На объекте улично-дорожной сети начали перекладывать тротуарную плитку, уложенную в 2019 году. Работы ведутся на участке от ул. Сибирской до Комсомольского проcпекта, передает корреспондент URA.RU.
Рабочие убирают плитку, которая была уложена со стороны стадиона Юность. В администрации Перми агентству уточнили, что замена плитки ведется подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. «Подрядная организация ООО „ДорТехИнженеринг“, ранее осуществлявшая работы на улице Революции, заменяет поврежденную плитку в рамках гарантийных обязательств», — пояснили в пресс-службе мэрии города.
В городской администрации также отметили, что подрядчик меняет плитку за счет собственных средств. URA.RU сообщало, что работы на объекте приостанавливались, поскольку администрация Перми ранее разорвала договор с компанией «Дортехинжиниринг».
Реконструкция ул. Революции — одна из самых масштабных строек в городе, которые Решетников курировал до перехода в правительство РФ. В своем аккаунте в Instagram весной 2019 года он выкладывал ролик о проекте, где анонсировал запуск трамвайного движения по улице в 2020 году.
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