12 августа 2020
11 августа 2020

В одном из проектов экс-губернатора Решетникова нашли ошибки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заградительные столбики перед терминалом аэропорта
Рабочие меняют плитку, уложенную год назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми устраняют недочеты на ул. Революции, реконструкцию которой курировал лично экс-губернатор края Максим Решетников. На объекте улично-дорожной сети начали перекладывать тротуарную плитку, уложенную в 2019 году. Работы ведутся на участке от ул. Сибирской до Комсомольского проcпекта, передает корреспондент URA.RU.

Рабочие убирают плитку, которая была уложена со стороны стадиона Юность. В администрации Перми агентству уточнили, что замена плитки ведется подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. «Подрядная организация ООО „ДорТехИнженеринг“, ранее осуществлявшая работы на улице Революции, заменяет поврежденную плитку в рамках гарантийных обязательств», — пояснили в пресс-службе мэрии города.

В городской администрации также отметили, что подрядчик меняет плитку за счет собственных средств. URA.RU сообщало, что работы на объекте приостанавливались, поскольку администрация Перми ранее разорвала договор с компанией «Дортехинжиниринг».

Реконструкция ул. Революции — одна из самых масштабных строек в городе, которые Решетников курировал до перехода в правительство РФ. В своем аккаунте в Instagram весной 2019 года он выкладывал ролик о проекте, где анонсировал запуск трамвайного движения по улице в 2020 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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