Овдовевший житель ЯНАО не может вернуть дочь. Ребенка скрывают в Тюмени

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Заседание Совета движения «За возрождение Урала». Челябинск, косы, девочка, прическа
Девочка находится у бабушки с дедушкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врач-травматолог из ЯНАО Константин Грудцын пытается забрать собственного ребенка, которого в Тюмени скрывают родителей бывшей жены, погибшей при родах. Об этом URA.RU рассказала адвокат ямальца Надежда Котлова. Она пояснила, что бабушка и дедушка воспитывали малолетнюю дочь Грудцына с 2012 года и теперь не хотят возвращать её отцу и хотят через Калининский суд Тюмени лишить его родительских прав.

«У меня есть исковое заявление, где дедушка с бабушкой просят суд ограничить отца ребенка в родительских правах, взыскать с него алименты, а ребенка передать на попечительство органов опеки и попечительства», — рассказала адвокат Грудцына агентству.

Она добавила, что трагедия в семье Грудцына произошла в июне 2012 года, когда жена ямальца погибла при родах. Её родители приехали в ЯНАО, чтобы помочь мужчине в уходе за ребенком. Спустя некоторое время они переехали в Тюмень и забрали внучку с собой. Когда мужчина захотел вернуть свою дочь, бывшие тесть и теща ему в этом отказали, сославшись на то, что между ним и ребенком «нет психологического контакта».

Адвокат Котлова пояснила, что в начале августа Грудцын взял отпуск и специально приехал в Тюмень для того чтобы забрать ребенка. Но увидеть дочь родители бывшей жены ему так и не дали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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