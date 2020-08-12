Текслер назвал, кто из челябинцев первым получит вакцину от COVID

Первыми на Южном Урале обезопасят учителей и медиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба региона 13 августа дал поручение областному минздраву ускорить получение вакцины от коронавируса. По словам губернатора, первыми, кому сделают прививки, станут учителя и медики.

«Вы знаете, зарегистрирована отечественная вакцина от коронавируса. Поручаю минздраву региона во взаимодействии с федеральными структурами ускорить получение вакцины и начать вакцинацию с групп риска, в первую очередь медиков и учителей», — заявил Текслер, обращаясь к участникам заседания. —

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. По словам главы минздрава Михаила Мурашко первые ее партии будут получены в течение двух недель и использоваться для вакцинации медиков. После того, как Россия закроет свои потребности в препарате, вакцина будет экспортироваться за границу.