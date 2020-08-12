12 августа 2020

Текслер назвал, кто из челябинцев первым получит вакцину от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Первыми на Южном Урале обезопасят учителей и медиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба региона 13 августа дал поручение областному минздраву ускорить получение вакцины от коронавируса. По словам губернатора, первыми, кому сделают прививки, станут учителя и медики.

«Вы знаете, зарегистрирована отечественная вакцина от коронавируса. Поручаю минздраву региона во взаимодействии с федеральными структурами ускорить получение вакцины и начать вакцинацию с групп риска, в первую очередь медиков и учителей», — заявил Текслер, обращаясь к участникам заседания. — 

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. По словам главы минздрава Михаила Мурашко первые ее партии будут получены в течение двух недель и использоваться для вакцинации медиков. После того, как Россия закроет свои потребности в препарате, вакцина будет экспортироваться за границу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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