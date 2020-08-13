13 августа 2020

Лукашенко готовит обращение к гражданам Белоруссии

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко готовит обращение к нации Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Протесты в Белоруссии

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, пишет «Коммерсант FM».

Ранее от имени президента к протестующим жителям страны обратилась председатель верхней палаты Парламента Наталья Кочанова. По ее словам, по всем фактам задержаний пройдет проверка. Она уточнила, что к вечеру 13 августа из полицейских участков были отпущены более тысячи человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях». Качанова в телеообращении отметила, что стране не нужна ни война, ни драка.

В последний раз Лукашенко обращался к соотечественникам 4 августа. Тогда он заявил, что Белоруссия является единственным союзником России. «Белоруссия находится на геополитическом разломе. И Россия боится нас потерять, поскольку у нее не осталось союзников», — подчеркнул Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после опубликования ЦИК результатов выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что в районе 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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