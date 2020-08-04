Лукашенко заявил, что у России не осталось друзей

По словам Лукашенко, Белоруссия всегда будет союзником России Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия является единственным союзником России. Об этом говорится в его обращении к народу.

«Белоруссия находится на геополитическом разломе. И Россия боится нас потерять, поскольку у нее не осталось союзников», — подчеркнул Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, Белоруссия всегда будет союзником России, несмотря на то, что «Россия поменяла братские отношения на партнерские. «Напрасно», — сказал белорусский лидер. По его словам, Белоруссия не ставит одних союзников выше других.

Лукашенко отметил, что высокая зависимость от одной-двух стран ставит Белоруссию в невыгодное положение. По его словам, из-за дорогих кредитов и высоких цен на энергоресурсы страна за 5 лет потеряла 9,5 млрд долларов. «От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд белорусских рублей», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее обращение Александра Лукашенко было перенесено на 4 августа. Оно приурочено к президентским выборам, которые состоятся 9 августа, передает RT. Досрочное голосование, которое начинается во вторник, продлится до 8 августа.

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