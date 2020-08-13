Вместо Александра Лукашенко к протестующим обратилась спикер белорусского парламента Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

От имени президента Белоруссии Александр Лукашенко к протестующим жителям страны обратилась председатель верхней палаты Парламента Наталья Кочанова. По ее словам, по всем фактам задержаний пройдет проверка.

Качанова в телеообращении отметила, что стране не нужна ни война, ни драка. «Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — отметила спикер парламента, ее выступление транслировалось в эфире телеканала «Беларусь 1».

Кочанова сообщила, что к вечеру 13 августа из полицейских участков были отпущены более тысячи человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях». Она также уточнила, что всех несовершеннолетних участников протестов передали родителям «под расписку».

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после опубликования ЦИК результатов выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что в районе 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская. Силовики разгоняют людей с помощью газа, резиновых пуль и гранат. При этом некоторые сотрудники милиции и ОМОНа записывают ролики, в которых отказываются участвовать в насилии.

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