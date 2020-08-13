Россияне перестали считать монеты деньгами

Монеты оседают в копилках и теряются Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители России отказываются от использования монет даже номиналом в пять и десять рублей. В Банке России вынуждены были увеличить производства железных рублей, сетуя на то, что граждане не возвращают монеты в оборот.

По данным Центробанка, в 2019 году производство монет пришлось увеличить на 900 млн штук, в первой половине 2020-го — еще на 362 млн, пишут «Известия». «Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется», — отметили в ЦБ, уточнив, что на 1 июля 2020 года в платежный оборот в России выпущено 68,2 млрд монет.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах, считает, что выпуск монет — лишняя трата денег, так как они обесценились. «Даже на десять рублей просто нечего купить, они выпадают из оборота и пылятся в копилках», — подчеркнул экономист. Его коллеги отмечают, что россияне очищают карманы от тяжелых и ненужных монет. По их словам, если раньше на руках у населения оседали совсем мелкие монеты, то сейчас халатно относятся уже и к десятирублевкам, так как округление идет по куда более высоким номиналом.

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