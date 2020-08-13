Пентагон всерьез возьмется за изучение НЛО

В США уделяется особое внимание изучению НЛО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны США создает рабочую группу, которая возьмется за расследования случаев столкновения американских военных летчиков с неопознанными летающими объектами (НЛО). В ближайшее время ведомство должно официально объявить об этой инициативе, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне.

«Заниматься проектом будет первый замминистра обороны Дэвид Норквист», — сообщает CNN. Ранее вопрос изучения НЛО курировал отдел спецрасследований ВВС США. Пока в Пентагоне не ответили на запрос СМИ и не прокомментировали информацию издания.

После окончания Второй мировой войны на территории США несколько раз создавались группы различного уровня для изучения НЛО, напоминает агентство Nation News. В апреле Пентагон опубликовал три видеозаписи Военно-морских сил США, сделанные в 2004 и 2015 годах, на которых засняты «воздушные явления», которые характеризовали как «неопознанные», пишет RT.

Кроме того, в 2017 году стало известно, что Пентагон в 2007—2012 годах финансировал работу засекреченной программы сбора и анализа данных об НЛО. На нее было потрачено 22 миллиона долларов, передает телеканал 360.

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