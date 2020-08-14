В Белоруссии милиция начала переходить на сторону протестующих

Многие сотрудники МВД признали свои ошибки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Часть сотрудников белорусской милиции начали переходить на сторону народа. По словам уволившихся по собственному желанию сотрудников охраны правопорядка, в их рядах происходит «переворот сознания» и признание совершенных ошибок.

«Многие сотрудники милиции уже признают необходимость мирных протестов и осуждают излишнюю жестокость и насилие», — цитирует РБК уволившегося на волне протестов старшего оперуполномоченного УБЭП УВД Гродненского облисполкома. По его словам, коллеги с пониманием отнеслись к его решению написать рапорт на увольнение.

Однако, многим уволившимся милиционерам из-за угроз пришлось покинуть страну. Так, бывший участковый ОВД Гомеля рассказал, что после того, как он в соцсетях высказал мнение в поддержку протестующих, начальство пыталось его арестовать и вынудило сдать удостоверение и форму. А некоторые бывшие коллеги хотели выловить и избить. Из-за угроз мужчина вынужден был уехать из страны.

Акции протеста вспыхнули в Белоруссии 9 августа после публикации официальных экзит-полов прошедших выборов президента страны. Тысячи человек вышли на улицы, выразив несогласие с победой Александра Лукашенко. Сотрудники силовых ведомств, в свою очередь, применяли против протестующих резиновые пули и водометы. Позже глава белорусского МВД Юрий Караев извинился за действия своих сотрудников, пишет «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.