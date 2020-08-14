Главы ряда стран считают, что Александр Лукашенко был избран президентом нечестным способом Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президента Белоруссии Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Мнение о том, что выборы в Белоруссии были нечестными, также ранее высказали в США и Евросоюзе. Сейчас они намерены ввести санкции в отношении большого числа белорусских должностных лиц.

«Мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов», — заявил телеканалу Sky News Науседа. Вместе с тем литовский президент допустил введение санкций против Минска, но подчеркнул, что такое решение «отрицательно скажется на белорусском народе». По данным « Коммерсанта », за фальсификацию результатов голосования и насильственное подавление протестов оппозиции США и ЕС уже планируют ввести санкции в отношении представителей власти.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что около 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская. Сейчас Лукашенко готовит срочное обращение к народу.

Ранее главы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии, напоминает «Национальная служба новостей». В частности, в Литве предложили создать фонд помощи белорусским гражданам, пострадавшим от действий властей страны после выборов президента.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.