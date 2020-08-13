Десятки домов в центре Кургана останутся в выходной без воды

Специалисты «Водного Союза» 15 августа будут проводить работы по врезке нового водопровода на улице Куйбышева, 108. В связи с этим в десятках домов, расположенных в центре города, будет ограничено холодное водоснабжение, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Для врезок нового водопровода диаметром 225 мм протяженностью 85 погонных метров 15 августа с 09.00 до 21.00 будет ограничено холодное водоснабжение», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Без холодной воды останутся жилые дома и организации, расположенные по адресам:
- улица Куйбышева, 80, 92, 108, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 137, 137а, 151, 153, 157, 155, 157б, 159;
- улица Советская, 196;
- улица Орлова, 2, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 5, 7, 9;
- улица Новая, 7;
- улица Савельева, 5, 6, 18, 20;
- улица Блюхера, 2, 6, 7, 22;
- улица Сибирская, 1а, 1, 3а, 22, 56, 58, 2, 4а, 8к1, 8, 8стр.2, 10, 12, 46;
- улица Бурова Петрова, 1, 3, 9, 12, 14;
- улица Уральская, 1, 2, 4, 6, 35;
- улица Аргентовского, 22;
- улица Кравченко, 23, 26, 28.
В частности, без воды в субботу останутся бассейн «Олимп», ледовая арена «Юность», спорткомплекс имени Горбенко, детский сад №20, лицей №12, теплопункты №№ 24, 60, 76, 67. «Водный Союз просит потребителей заранее запастись водой.
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