В районе Невьянской наклонной башни произошло землетрясение

Землетрясение произошло неподалеку от наклонной башни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области возле города Невьянска, знаменитого своей наклонной башней, произошло землетрясение. Информация об этом опубликована на сайте Международной системы мониторинга.

Землетрясение было зафиксировано 12 августа в 14:01 по местному времени, сила точка составила 3,4 балла.

«Это землетрясение средней степени, которое не представляет никакой угрозы. В худшем случае могли стаканы на полке позвенеть», — прокомментировали URA.RU в екатеринбургском Институте геофизики УрО РАН.

Наклонная башня в Невьянске была построена по приказу Акинфия Демидова 300 лет назад в 1721—1725 годы. Ее высота 57,5 метров, отклонение башни от вертикали составляет 1,85 метра. Редакция также связалась с музеем Невьянской наклонной башни. «Башня стоит целая на месте, мы ничего не почувствовали», — сказали URA.RU в музее.

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