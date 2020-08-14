В МВД Белоруссии высказались об издевательствах над задержанными

В МВД Белоруссии заявили, что над задержанными никто не издевался Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

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Над задержанными во время акций протеста в Белоруссии не было никаких издевательств. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков.

«Издевательств никаких не было. Я с каждым переговорил», — цитирует Барсукова портал tut.by.

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы людей на протестах и принес им свои извинения. По его мнению, кто-то намеренно «расскачивает» ситуацию в стране. В четверг вечером Караев сообщил, что отдал распоряжение об освобождении задержанных.

Из СИЗО уже выпустили несколько групп задержанных. Большая группа ожидающих приехала, чтобы помочь освобожденным добраться до дома. По данным СМИ, некоторых освобожденных увозила скорая помощь. Первое время выходящих встречали аплодисментами, однако позже освобожденные попросили этого не делать. По их словам, на овации за стенами изолятора реагируют побоями.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что около 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская. После этого в стране начались митинги, жестоко подавляющиеся силовиками с помощью резиновых пуль, дубинок и гранат. При этом часть сотрудников белорусской милиции начали переходить на сторону народа. Сейчас Лукашенко готовит срочное обращение к народу.

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