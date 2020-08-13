До 06:00 всех задержанных во время протестов освободят. Об этом заявил замминистра МВД Александра Барсков, который лично приехал на Окрестина.
«До 06:00 всех задержанных во время акций протеста выпустят из СИЗО», — цитирует Барскова Sputnik Беларусь.
Тем временем из СИЗО уже выпустили несколько групп задержанных. Их встречают возле изолятора более двухсот человек, они раздают воду и предлагают зарядить телефоны. Большая группа ожидающих приехала, чтобы помочь освобожденным добраться до дома, передает РИА «Новости». Отмечается, что некоторых освобожденных увозит скорая помощь. Есть и те, кто не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм. Первое время выходящих встречали аплодисментами, однако позже освобожденные попросили этого не делать. По их словам, на овации за стенами изолятора реагируют побоями.
С 9 августа в Белоруссии проходят протесты и забастовки проходят после объявления официальных результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, напоминает RT. В свою очередь независимые экзитполы показывали такой результат у его оппонента Светланы Тихановской. Силовики жестоко избивают протестующих и открывают по ним огонь. Несколько человек погибли.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.