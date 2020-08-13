13 августа 2020

В Минске отпускают задержанных на протестах. Они жалуются на побои в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
Некоторых освобожденных из изолятора увозят машины скорой помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

До 06:00 всех задержанных во время протестов освободят. Об этом заявил замминистра МВД Александра Барсков, который лично приехал на Окрестина.

«До 06:00 всех задержанных во время акций протеста выпустят из СИЗО», — цитирует Барскова Sputnik Беларусь.

Тем временем из СИЗО уже выпустили несколько групп задержанных. Их встречают возле изолятора более двухсот человек, они раздают воду и предлагают зарядить телефоны. Большая группа ожидающих приехала, чтобы помочь освобожденным добраться до дома, передает РИА «Новости». Отмечается, что некоторых освобожденных увозит скорая помощь. Есть и те, кто не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм. Первое время выходящих встречали аплодисментами, однако позже освобожденные попросили этого не делать. По их словам, на овации за стенами изолятора реагируют побоями.

С 9 августа в Белоруссии проходят протесты и забастовки проходят после объявления официальных результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, напоминает RT. В свою очередь независимые экзитполы показывали такой результат у его оппонента Светланы Тихановской. Силовики жестоко избивают протестующих и открывают по ним огонь. Несколько человек погибли.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...