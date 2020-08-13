Глава МВД Белоруссии принес извинения за действия своих подчиненных Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы людей на протестах и принес им свои извинения. Он считает, что кто-то намеренно «расскачивает» ситуацию в стране.

«Приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — заявил Караев в эфире телеканала ОНТ. При этом силовик отметил, что за за три дня участники протестов 11 раз сознательно совершали наезды на правоохранителей. Он оценил их действия, как «покушением на убийство». «Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — отметил Караев.

Караев рассказал, что поручил своим подчиненным «не трогать журналистов». «Я против насилия над журналистами, но не лезьте в самое пекло», — предупредил он представителей СМИ, освещающих протесты, пишет RT.

Краев полагает, что кто-то намеренно «расскачивает» ситуацию в стране. При этом он ен считает происходящее в республике революцией. «Слава богу, до революции пока не дошло», — отметил силовик.

В Белоруссии протесты и столкновения с ОМОН начались 9 августа после президентских выборов. напоминает телеканал 360. Силовики жестко подавляли демонстрации, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.