13 августа 2020

В России может появиться банкнота с изображением Екатеринбурга. ФОТО

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Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
Последний раз банкнотный ряд ЦБ обновлялся в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России может появиться новая — 300-рублевая — банкнота с изображением Екатеринбурга. Соответствующую просьбу главе Центробанка Эльвире Набиуллиной адресовал депутат городской думы Андрей Пирожков. В письме на имя начальника финансового регулятора он предлагает приурочить выпуск банкноты к 300-летию уральской столицы и Универсиаде-2023.

«Полуторамиллионный город Екатеринбург остается промышленным, научным и финансовым центром уральского региона и административным центром Уральского федерального округа. <…> Билет Банка России с изображением Екатеринбурга стал бы первой банкнотой с темой, посвященной Уралу, а широкое общественное обсуждение дизайна банкноты стало бы приятным подарком к 300-летнему юбилею Екатеринбурга», — написал Пирожков.

В последний раз банкнотный ряд российского рубля изменялся в октябре 2017 года. Тогда он пополнился билетами номиналом 200 (посвященная Крыму) и 2000 рублей (на которой изображены объекты Дальнего Востока).

На банкноте предлагается изобразить здание мэрии Екатеринбурга…
Фото: URA.RU
…Дом Севастьянова
Фото: URA.RU
…Или городской цирк
Фото: URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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