Волна коронавируса в регионах России пошла на спад

В стране выявлено уже более 900 тысяч заболевших COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За сутки коронавирусной инфекцией заразились 5065 россиян. Днем ранее было зафиксировано 5 057 заболевших. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«В России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении. Из больниц за последние сутки выписали 6 568 пациентов, 114 россиянина скончались от инфекции.

Среди регионов РФ лидером по числу заболевших коронавирусом остается Москва (+688). На втором месте — Санкт-Петербург (+159), на третьем — Московская область (+156). Новые случаи коронавируса зафиксированы и в УрФО: в Свердловской области (+154) в ХМАО (+106), в ЯНАО (+87), в Челябинской области (+80), Пермском крае (+70), Тюменской области (+55) и Курганской области (+20).

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 912 823 случаев коронавируса. Скончалось 15 498 пациентов с COVID-19, выздоровели Х человек.

Ожидается, что массовая вакцинация жителей России от коронавируса начнется в конце текущего года или в начале следующего, передает телеканал 360. В ближайшее время прививки с препаратом получат люди из групп риска. Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для разработки средств борьбы с коронавирусом в мире потребуется порядка 100 млрд долларов, пишет RT.

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