Курганский полигон мог обманывать ревизоров, скрывая ядохимикаты

На Шуховском полигоне захоронены ядохимикаты, которые могли попасть в грунтовые воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На МУП «Шуховский полигон» перед взятием проб на анализы меняли воду в скважине. По этой причине анализы не показывали превышение содержания в воде пестицидов, установленное позднее прокуратурой в связи с захоронением ядохимикатов. Об этом URA.RU рассказал бывший сотрудник полигона Асхат Валеев.

Скважина для взятия анализов грунтовых вод находится на территории полигона. «Местный эколог сообщала о намечающейся проверке заранее. Нам тогда говорили откачать воду из скважины полностью», — пояснил Валеев.

С его слов, откачка воды проводилась в течение всего дня накануне проверки и повторялась на следующий день. Потом в скважину заливали чистую воду. «Поэтому анализы раньше ничего и не показывали», — уверен Валеев. Эту информацию URA.RU подтвердили и другие бывшие сотрудники полигона.

Редакционный запрос был направлен в мэрию, которой подчиняется МУП. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что превышение по содержанию пестицидов и фенола было обнаружено в пробах воды и воздуха в районе МУП «Шуховский полигон» под Курганом. Превышение установили в ходе проверки прокуратуры. Курганцы, дачи которых располагаются рядом с Шуховским полигоном, также нашли в воде колодца ядохимикаты.

Кургану может грозить экологическая катастрофа после событий, которые в строжайшей тайне разворачивались в 2015 году. Трое курганцев под покровом ночи закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города.