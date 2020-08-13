Свердловский бюджет потратили на поездки чужого депутата

Депутат Госдумы от Саратовской области Борис Чернышов наездил по Среднему Уралу 27 часов Пресс-служба Госдумы РФ

Подрядчик свердловского правительства по перевозке депутатов Госдумы на территории области — ИП Антон Шендрик — отчитался о выполнении госконтракта в марте 2020 года. В акте приемки-сдачи выполненных работ среди представителей региона упоминается и «чужой» депутат — избранный от Саратовской области Борис Чернышов.

Парламентарий наездил по территории Среднего Урала 27 часов. В областном департаменте информполитики URA.RU сообщили, что Борис Чернышов был командирован в Свердловскую область Государственной Думой. «Затраты региона на транспортное обеспечение депутата Госдумы были компенсированы федеральным центром. Таков заведенный порядок», — пояснили в департаменте.

Борис Чернышов избрался в Госдуму от ЛДПР. В конце апреля добровольно сложил депутатский мандат и был назначен на должность замглавы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Всего на поездки депутатов в марте потратили 882,3 тысячи рублей. Чемпионом среди парламентариев оказался другой представитель ЛДПР Игорь Торощин, наездивший по региону 177 часов. На втором месте — эсер Дмитрий Ионин (153 часа), на третьем — единоросс Александр Петров (135 часов). Меньше всех служебной машиной пользовался тагильчанин-единоросс Алексей Балыбердин (94 часа).